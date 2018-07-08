Курсы валют: евро подорожал на полкопейки

Валютные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже закрылись в четверг, 26 июля, разнонаправленно. Курсы евро и российского рубля по отношению к белорусскому рублю немного подросли, а курс доллара - совсем незначительно снизился.

смотрите также 25 июля курсы доллара и евро немного подросли Так, курс евро сегодня вырос на 0,21% (+0,005 рубля) и установился на отметке 2,3318 рубля. Курс доллара снизился на 0,04% (-0,0008 рубля) и закрыл торги на уровне 1,9893 рубля. Российский рубль подорожал на 0,08% (+0,0024 рубля), и его курс составляет теперь 3,1604 белорусского рубля за 100 российских. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby