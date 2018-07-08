Минское и брестское "Динамо" победили в квалификации Лиги Европы

Белорусские клубы удачно стартовали во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. Минское и брестское "Динамо" выиграли свои первые матчи, а солигорский "Шахтер" сыграл вничью.

Солигорчане первыми открывали футбольный вечер игрой с польским "Лехом". Футболисты "Шахтера" открыли счет в начале второго тайма, однако удержать победу не смогли, пропустив ответный гол на 89-й минуте.

Еще более неудачную концовку матча, несмотря на положительный итоговый результат, показало брестское "Динамо". Динамовцы вели в счете в домашней встрече с греческим "Артомитосом" к 70-й минуте 4:0, но умудрились за оставшееся время пропустить трижды и итоговым счетом 4:3 сильно осложнили себе жизнь перед ответным матчем.

А вот минское "Динамо" уверенно разобралось на выезде со словацким клубом "Дунайска Стреда" и практически гарантировало себе выход в следующий раунд квалификации второго по значимости европейского клубного турнира. Хозява играли вдесятером с концовки первого тайма, и динамовцы выиграли со счетом 3:1.

Ответные матчи белорусские клубы проведут 2 августа.