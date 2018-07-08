В 2019 году акцизы на топливо в Беларуси предлагается снизить на 25%

Беларусь приступает к реализации компенсационных мер в условиях завершения Россией «налогового маневра» в нефтянке. Одной из таких мер «для сохранения приемлемого для экономики и населения уровня розничных цен на топливо» станет снижение акцизов на топливо на 25% с 2019 года.

Такая мера предусмотрена проектом Закона «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь».

В частности, планируется снизить акцизы на бензин, не соответствующий классу А, на бензин класса А, на дизтопливо класса А и не соответствующее классу А. Акцизы на биодизель и сжиженный газ планируется оставить без изменений.

В то же время проектом закона предусмотрено резкое повышение акцизов на сигареты: в первом полугодии 2019 года они повысятся на 10% относительно второго полугодия 2018 года, а с июля по декабрь 2019 года – еще на 4,7% относительно первого полугодия 2019 года.

Повысится и акциз на натуральные вина (на 4,6%), в то время как акцизы на крепкий алкоголь, плодово-ягодные вина и пиво останутся на уровне 2018 года.

Завершение Россией так называемого «налогового маневра» приведет к тому, что к постепенно к 2024 году Беларусь лишится экспортных пошли на российскую нефть и нефтепродукты из нее, которые сейчас зачисляются в белорусский бюджет. Это означает потерю Беларусью, по данным на сегодняшний день, около 2 млрд долларов в год.

По материалам TUT.by