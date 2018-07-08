Белорусы вошли в тройку лучших вертолетчиков мира в слаломе

Белорусский экипаж взял «бронзу» чемпионата мира по вертолетному спорту в Минске в самой известной дисциплине – слаломе. Первое и второе места заняли российские пилоты.

Победителями этапа стали бывшие чемпионы мира – Максим Сотников и Олег Пуоджюкас. Второе место заняли вертолетчики Александр Жуперин и Николай Буров. «Бронзу» завоевали белорусы Никита Лаптев и Владислав Курс.



Слалом считается одной из самых известных и захватывающих дисциплин в вертолетном спорте. Пока пилот управляет воздушным судном, оператор должен спустить на канате ведро, наполнить его водой из бочки, пронести через ворота и поставить на стол. Причем судьи меряют уровень воды линейкой и карают штрафами, если она во время полета разливается. Все это требует от экипажей предельной точности, ловкости и молниеносной реакции.



В чемпионате мире принимают участие 36 экипажей из разных стран. Самой многочисленной стала российская сборная, которая представлена 13 экипажами. В Минске также прилетели вертолетчики из Польши, Австрии, Германии, Китая и Украины. Все экипажи выполняют упражнения на двух моделях вертолетов – Robinson R-44 и Ми-2. Большинство сборных выступают на своем транспорте, некоторые – используют минский авиапарк.



В выходные в Минске пройдут вертолетные гонки, которые можно будет увидеть на авиационном фестивале #Пронебо. Победителя определят в формате «на выбывание»: после квалификации восемь лучших экипажей выйдут в финал, где будут соревноваться по парам. Посмотреть на «воздушные бои» может будет бесплатно на аэродроме Боровая. На фестивале представят около 30 летательных аппаратов: аэростаты, вертолеты, автожиры и самолеты, в том числе «ночной бомбардировщик» По-2.



Напомним, Беларусь подала заявку в Международную авиационную федерацию (FAI) на проведение чемпионата мира весной 2016 года. Президент международной вертолетной комиссии CIG FAI Жак Берло в ответ лично посетил соревнования в Минске и высоко оценил уровень их организации. В январе прошлого года Минск официально выбрали местом проведения чемпионата мира по вертолетному спорту 2018 года. Основным этапом подготовки стал тест-чемпионат, на котором 27 экипажей из пяти стран боролись за медали в семи дисциплинах.