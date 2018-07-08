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27. 07. 2018

Прогноз погоды: температура в Беларуси приближается к +30

Жара в Беларуси Источник фото: TUT.by

В Беларуси в пятницу, 27 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, а столбик термометра начинает ползти вверх перед обещанной на выходные жарой. Сегодня на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Максимальная температура воздуха +25..+31°С.

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По данным Белгидромета, в Минске ожидается кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Температура воздуха в утренние часы +20..+22°С, днем +27..+29°C, вечером +22..+24°C.

Как сообщал Телеграф, 28 июля ожидается влияние фронтального раздела и теплой неустойчивой воздушной массы. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +26..+32°С.

29 июля наша республика окажется на периферии скандинавского антициклона. Местами, преимущественно по юго-западу республики, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, максимальная днем +27..+32°С.

 

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