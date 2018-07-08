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27. 07. 2018

Лукашенко проведет торговый эксперимент в Оршанском районе ради "Евроопта"

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

В Беларуси торговым организациям разрешили в порядке исключения открывать новые магазины в Оршанском районе, даже если их доля в объеме розничного товарооборота превышает 20%. Соответствующий указ от 26 июля 2018 года № 297 "О проведении эксперимента" подписал вчера президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, эксперимент продлится с 1августа 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Единственная розничная сеть в Беларуси, чья доля в розничном товарообороте приближается к 20%, – это "Евроопт". Эксперимент проводится по просьбе жителей городского поселка Ореховск в Оршанском районе, которые попросили открыть у них "Евроопт" на замену закрывшимся весной магазинам местного райпо. Крупная сеть выразила готовность прийти на выручку, но открывать новый магазин ей запрещали антимонопольные правила, а теперь этот барьер снят.

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