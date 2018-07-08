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27. 07. 2018

Беларусь решила одолжить денег в России через облигации

Беларусь начала подготовку к осуществлению государственных заимствований путем эмиссии на территории России государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств. Для этой цели министерству финансов поручено соглашения с 4 банками: Газпромбанком, Совкомбанком, банком "Финансовая Корпорация Открытие" и Евразийским банком развития (Казахстан).

Соответствующее постановление Совета министров Беларуси принято 25 июля, рассказали в пресс-службе белорусского правительства.

Вышеперечисленные банки окажут Беларуси услуги по организации эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь, номинированных в валюте Российской Федерации и эмитируемых на территории Российской Федерации.

Беларусь планирует разместить на российском рынке небольшой объем облигаций в российских рублях в следующем году для рефинансирования своих внешних долговых обязательств. Внешний госдолг Беларуси составляет около 16,4 млрд долларов, на его обслуживание только в этом году требуется 3,5 млрд долларов.

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