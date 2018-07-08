На пожаре в Минском районе погибли двое детей

Трагедия произошла в ночь на 27 июля в пятиэтажном общежитии в поселке Лесной Минского района. В результате пожара в комнате на 5-м этаже погибли двое малолетних детей 2014 и 2011 года рождения.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 23:37 26 июля. Пожарные прибыли на место происшествия и вынесли детей из общежития в бессознательном состоянии. Медики провели реанимационные мероприятия, но были вынуждены констатировать смерть детей.

Предварительно установлено, что мальчик и девочка в момент возникновения пожара находились дома одни. Они проживали в общежитии с отцом, который в этом время был на рыбалке.

Причина пожара устанавливается, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, Следственного комитета и милиции, судмедэксперты.