В Минске установят памятник сисадмину

Похоже, теперь каждый может стать немного айтишником. 27 июля, в Международный день системного администратора, стартовал конкурс на лучшую идею памятника или инсталляции, которая увековечит образ “настоящего админа”. Облачный хостинг-провайдер hoster.by обещает реализовать проект.

В компании считают, что пора отдать дань уважения всем сисадминам, которые как правило стоят в тени легендарного коллеги — белорусского программиста.

“Я в целом скептичен к высказываниям о том, что Беларусь — это восточноевропейская Кремниевая долина, — говорит директор hoster.by Сергей Повалишев. — Хорошо, что в чем-то мы растем, пусть и примерно такими же темпами, что и соседи. Гордиться можно разве что экспортом IT-услуг на душу населения, где мы действительно в мировых лидерах. Но это печальный показатель с точки зрения слабого развития собственного внутреннего рынка. С этой позиции белорусский айтишник и правда своеобразный герой, который растет, несмотря на не самые благоприятные условия. И пока разработчиков любят и ненавидят, завидуют и восхищаются, о сисадминах вспоминают, в основном когда что-то ломается.

“Мы не хотели уходить в глубокую полемику, является ли Беларусь IT-страной или нет, — комментирует PR-менеджер hoster.by и куратор проекта Ольга Кузеева. — Просто пока кто-то запускает космические стартапы, а кто-то со скрипом внедряет электронный документооборот, именно сисадмины делают так, чтобы у первых все работало, а у вторых был настроен принтер. Эти люди незаменимы везде, они делают технологии реальными и прикладными. И пока в Беларуси есть памятник огурцам, цмоку и кулику-марадунке, но при этом не увековечен образ настоящего админа — мир будет оставаться вопиюще несправедливым”.

К проектам практически не предъявляется никаких требований. “Главное — здравый смысл и немного чувства юмора. Без этого немыслим ни один системный администратор” — отмечают в компании.

Идеи проектов принимаются до 1 сентября. Заявка должна обязательно включать описание концепции, предложения по реализации и контактные данные автора. Подать заявку можно на сайте проекта.