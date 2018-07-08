Под Минском перевернулся пассажирский автобус, пострадали 10 человек

Пассажирский автобус с 23 пассажирами съехал в кювет и перевернулся возле деревни Хатежино Минского района. Как сообщает минское областное управление МЧС, дорожно-транспортное происшествие произошло около 17:30 в пятницу, 27 июля.

По данным ГАИ, водитель автобус 1989 года рождения в какой-то момент выехал на встречную полосу движения, а затем съехал в кювет. В результате аварии пострадало около 10 человек, двоих пострадавших сотрудникам МЧС пришлось деблокировать из салона автобуса при помощи специнструмента, пятеро впоследствии с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Расследование происшествия продолжается.