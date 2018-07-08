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30. 07. 2018

МВД запустит регистрацию иностранцев в Беларуси через интеренет с 2019 года

начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун Источник фото: Советская Белоруссия

Министерство внутренних дел продолжит работу по упрощению регистрации иностранцев в Беларуси. Об этом в эфире белорусского телевидения 29 июля рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. В частности планируется, что с 2019 года зарегистрировать временно пребывающих в Беларуси иностранцев в ОВД можно будет через интернетю

Предполагается, что регистрация иностранцев через интернет будет осуществляться с помощью Единого портала электронных услуг. Это делается, чтобы освободить иностранных гостей от необходимости посещать ОВД.

Тем временем на прошлой неделе, как сообщал Телеграф, в Беларуси вступил в силу указ президента о продлении срока безвизового пребывания на территории страны иностранцев с 5 до 30 дней. А со следующего года планируется продлить с 5 до 10 дней срок пребывания иностранцев, приехавших в Беларусь по продленному безвизу, без регистрации в органах внутренних дел.

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