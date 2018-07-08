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30. 07. 2018

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

По данным Белгидромета, в понедельник, 30 июля, в дневные часы на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С, в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30°С. В связи с жарой синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности.

В Беларуси в понедельник ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +27 +32°С.

В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха: утром +21..+23°С, днем +28..+30°С, вечером +23..+25°С.

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