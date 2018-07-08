В Минске впервые прошла ночная гонка дронов

В Минске прошла первая в стране ночная гонка дронов. Эффектное шоу стало частью авиационного фестиваля #Пронебо, который проходит на аэродроме Боровая с 28 по 29 июля, рассказали в Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС).

В ночной гонке участвовало 9 команд, в каждой – по 2 пилота. Средняя скорость квадрокоптеров составила 120 км/ч. Причем первую «сотню» они набирают за 1,6 секунды, что быстрее любого суперкара. Трассы и дроны в темное время суток подсвечивались разными цветами, по которым легко отличить одну радиоуправляемую модель от другой. Не обошлось и без инцидентов: были как сбитые дроны, так и поломки.





Возраст пилотов составил от 14 до 50 лет. Выступление было показательным, так что награды не разыгрывали, однако в будущем ночные заезды будут проводиться по турнирной системе.



Гонка прошла на новой трассе, разработанной по мировым стандартам. Ее протяженность – 400 метров. Полоса разноуровневых препятствий создана руками белорусских дрон-рейсеров с учетом мнений лучших пилотов, в том числе чемпиона России 2017 года Кирилла Федуковича.

«Раньше в Беларуси никто не проводил ночные гонки. На новой трассе мы можем организовывать все виды соревнований дрон-рейсов. Это позволит лучше подготовить национальную команду к чемпионату мира в Китае и повысить интерес к перспективному виду спорта», – считают в БФАС.





Авиационный фестиваль #Пронебо собрал вместе около 30 летательных аппаратов – от воздушных шаров до вертолетов. В небе проходят воздушные бои и гонки на вертолетах, а на земле вечером зажгут группы Пицца, Oili и Litesound. Также открыт фудкорт с 20 точками уличной еды. Предусмотрены площадки для развлечений, фотозоны, детский центр, лекторий и зона для домашних питомцев.



Напомним, дрон-рейсинг – один из самых молодых видов спорта, который зародился среди любителей радиоуправляемых моделей. Соревнования проходят на специальных трассах. Операторы используют специальные видеоочки, чтобы с помощью камер на дроне видеть трассу от первого лица.