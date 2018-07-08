Лобовое ДТП у "Раубичей": один человек погиб, двое травмированы

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей Volkswagen Passat B6 и Skoda Yeti произошло в воскресенье около 14:00 недалеко от спорткомплекса "Раубичи" в Минском районе. В результате ДТП погиб один человек, еще двое получили тяжелые травмы.

Прибывшим на место аварии спасателям пришлось применить специнструмент, чтобы извлечь из покореженной машины тело погибшего водителя Skoda Yeti 1946 года рождения, рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович. Двое других пострадавших – пассажирка "Шкоды" 1948 года рождения и водитель Volkswagen Passat 1966 года рождения – госпитализированы врачами скорой помощи. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby