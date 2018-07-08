Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2018, понедельник, 09:47
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
30. 07. 2018

Арнольд Шварценеггер переехал лимузин на личном танке

Американский политик и актер Арнольд Щварценеггер и ведущий телеканала CNBC Джей Лено переехали лимузин на личном танке Шверценеггера в программе Make It. По сценарию Арнольд Шварценеггер решил покатать телеведущего на личном танке, и вдруг по дороге им встретился лимузин.

Джей Лено заявил, что лимузин "перекрыл дорогу" и с этим надо что-то делать, после чего Арнольд Шварценеггер раздавил машину 50-тонным танком, вдавив ее в песок.

Актер и политик рассказал перед этим, что именно этот танк с бортовым номер 331 он водил во время воинской службы в Австрии. Это американский танк M-47, созданный для корейской войны и переданный затем австрийской армии.

Это Интересно
Жизнь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер, переходящий в незабываемую ночь? Свечи, масло...
- Слышь, Петрович, закрой капот!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.