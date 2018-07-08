Арнольд Шварценеггер переехал лимузин на личном танке

Американский политик и актер Арнольд Щварценеггер и ведущий телеканала CNBC Джей Лено переехали лимузин на личном танке Шверценеггера в программе Make It. По сценарию Арнольд Шварценеггер решил покатать телеведущего на личном танке, и вдруг по дороге им встретился лимузин.

Джей Лено заявил, что лимузин "перекрыл дорогу" и с этим надо что-то делать, после чего Арнольд Шварценеггер раздавил машину 50-тонным танком, вдавив ее в песок.

Актер и политик рассказал перед этим, что именно этот танк с бортовым номер 331 он водил во время воинской службы в Австрии. Это американский танк M-47, созданный для корейской войны и переданный затем австрийской армии.