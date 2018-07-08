Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2018, понедельник, 09:46
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
30. 07. 2018

МАРТ хочет ввести в Беларуси дополнительные льготы для бизнеса на селе

Владимир Колтович

Министерство антимонопольного регулирования видит необходимость изменения указа №345 о предоставлении льгот бизнесу на селе. По словам министра Владимира Колтовича, уже создана рабочая группа, которая выработает предложения по работе в сельской местности объектов торговли и общественного питания.

В качестве дополнительных льгот бизнесу на селе предлагается ввести льготы по электроэнергии, по транспорту, по аренде, по исчислению налога и продлить действие указа №345 на 10 лет, что "дает возможность человеку с большей уверенностью вложиться в этот бизнес", рассказал Владимир Колтович в эфире телеканала "Беларусь 1".

Министр пояснил, что в случае работы в малом населенном пункте торговля начинает нести социальную функцию, "значит, нужно принять меры для обеспечения права человека получить услугу".

Как сообщал Телеграф, указ №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания", который направлен на развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг в сельской местности и в городских поселениях со средней численностью населения до 10 тыс. человек, президент Беларуси подписал 22 сентября 2017 года.

Он предусматривает возможность установления на отдельных территориях особого режима налогообложения в торговле, общепите и бытовом обслуживании с уплатой налога на прибыль для предприятий в размере 6% и единого налога для ИП в размере одной базовой величины, а также других упрощенных условий осуществления такой деятельности.

Кроме того, субъекты хозяйствования освободят от НДС, налогов на недвижимость и землю, арендной платы за находящиеся в госсобственности земельные участки.

Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер, переходящий в незабываемую ночь? Свечи, масло...
- Слышь, Петрович, закрой капот!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.