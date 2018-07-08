МАРТ хочет ввести в Беларуси дополнительные льготы для бизнеса на селе

Министерство антимонопольного регулирования видит необходимость изменения указа №345 о предоставлении льгот бизнесу на селе. По словам министра Владимира Колтовича, уже создана рабочая группа, которая выработает предложения по работе в сельской местности объектов торговли и общественного питания.

В качестве дополнительных льгот бизнесу на селе предлагается ввести льготы по электроэнергии, по транспорту, по аренде, по исчислению налога и продлить действие указа №345 на 10 лет, что "дает возможность человеку с большей уверенностью вложиться в этот бизнес", рассказал Владимир Колтович в эфире телеканала "Беларусь 1".

Министр пояснил, что в случае работы в малом населенном пункте торговля начинает нести социальную функцию, "значит, нужно принять меры для обеспечения права человека получить услугу".

Как сообщал Телеграф, указ №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания", который направлен на развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг в сельской местности и в городских поселениях со средней численностью населения до 10 тыс. человек, президент Беларуси подписал 22 сентября 2017 года.

Он предусматривает возможность установления на отдельных территориях особого режима налогообложения в торговле, общепите и бытовом обслуживании с уплатой налога на прибыль для предприятий в размере 6% и единого налога для ИП в размере одной базовой величины, а также других упрощенных условий осуществления такой деятельности.

Кроме того, субъекты хозяйствования освободят от НДС, налогов на недвижимость и землю, арендной платы за находящиеся в госсобственности земельные участки.