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30. 07. 2018

Под Оршей перевернулся пригородный автобус с 12 пассажирами

В Оршанском районе вблизи деревни Савищино вечером 28 июля около 19:00 съехал в кювет и опрокинулся рейсовый автобус МАЗ сообщением Орша-Грязивка. В момент аварии в салоне автобуса находилось 12 пассажиров, травмы получила только одна 54-летняя женщина, сообщает управление ГАИ УВД Витебского облисполкома.

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По словам официального представитель УГАИ Александра Казючица, ДТП произошло по вине 56-летнего водителя автобуса, который не учел особенности и состояние транспортного средства, а также дорожные условия.

Пострадавшая женщина доставлена в больницу, ее жизни ничто не угрожает.

По факту аварии ГАИ проводит проверку.

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