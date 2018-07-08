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30. 07. 2018

Калинин: Минск ждет большая проблема со строительством

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин, курирующий вопросы строительства, заявил, что в 2019-2020 годах "мы должны сократить объемы строительства в столице и областных центрах".

"Мы видим, что Минск ожидает большая проблема с выделением земельных участков уже застройщикам", притом что сейчас в Минске есть 2,3 млн метров квадратных незавершенного строительства, заявил замглавы правительства в эфире телеканала СТВ.

Анатолий Калинин рассказал, что в планах минэкономики выход на строительство 5 млн кв.м жилья в 2020 году, однако "города-спутники основным драйвером должны быть, многодетные семьи и индивидуальное жилищное строительство". "Построить в Минске могут только для многодетных семей, ну и коммерческое жилье, опять же с ограниченными объемами и возможностями", - сказал вице-премьер.

 

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