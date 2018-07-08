Пять способов облегчить головную боль

Хуже, чем просыпаться утром в понедельник, может быть только просыпаться в понедельник утром, да еще и с жуткой головной болью. Головные боли это не только физическая боль – они могут повлиять на вашу способность мыслить и сосредоточиться в течение всего дня. Вот пять простых вещей, которые нужно сделать (или не делать), чтобы получить возможное облегчение:

Получите оргазм

Одно немецкое исследование, опубликованное в 2013 году, говорит, что участие в половом акте (или даже мастурбация) может облегчить боль при мигрени.

«Оргазм повышает уровень окситоцина, который является гормоном удовольствия, а эндорфины в вашем мозгу являются естественными болеутоляющими средствами», - говорит доктор Сэрэлин Марк (Saralyn Mark), специалист по гинекологии. Поэтому не стесняйтесь добавлять и такую «потенциальную помощь от головной боли» в список преимуществ от секса.

Перестаньте жевать жевательную резинку

Исследования показали, что у людей, которые жуют жевательную резинку (обычно подростки), могут часто возникать головные боли, вызванные именно этой привычкой. Одно из объяснений состоит в том, что постоянное движение челюсти вызывает напряжение височно-нижнечелюстного сустава, расположенного там, где челюсть соединяется с черепом.

«Каждый врач знает, что чрезмерное напряжение на этот сустав вызывает головные боли. Я считаю, что именно это и происходит, когда дети и подростки часто жуют резинку», - говорит доктор Натан Ватемберг (Nathan Watemberg) из Тель-Авивского медицинского университета Меир в Израиле.

Распустите волосы

Пусть они и выглядят великолепно, но такие прически, как «конский хвост», потенциально могут быть одной из причин головной боли. «Когда вы укладываете волосы в плотную «гульку» или «конский хвост», или туго заплетаете косу, то натягиваются нервы волосистой части головы», - объясняет доктор Дениз Э. Чжоу (Denise E. Chou), доцент кафедры неврологии Медицинского центра Колумбийского университета (Columbia University Medical Center).

Чтобы уменьшить физическое натяжение и напряжение нервов, она рекомендует носить в обычные дни свободные прически, а тугие косы, хвосты или повязки для волос приберечь для определенных случаев.

Выпейте кофе

Традиционную чашку кофе пьют по утрам многие из нас, когда нужно просыпаться и даже избавиться от головной боли.

По словам доктора Элизабет Лодер (Elizabeth Loder) из гинекологической больницы в Бостоне, кофеин может оказывать легкое болеутоляющее действие при употреблении на ранних стадиях головной боли.

«Но важно не переусердствовать, а то может выработаться привыкание. Не употребляйте много кофе регулярно, чтобы, когда вам это нужно, вы смогли бы воспользоваться этим «секретным оружием» - говорит Лодер.

Примите горячий душ

Доктор Марк Грин (Mark Green) из Медицинского центра «Гора Синай» в Нью-Йорке рекомендует расслабляющий душ для облегчения головной боли. Убедитесь, что вода горячая или, по крайней мере, теплая.

«Те, кто просыпается с головной болью, а это не редкость, часто стараются лежать подольше в постели и притворяться, что встать они не могут, надеясь, что головная боль сама пройдет», - говорит Грин. Тем не менее, горячий душ, по его словам, может снять напряжение, расслабив мышцы в области головы, шеи и плеча.

Источник: MedPortal.ru