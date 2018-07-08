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30. 07. 2018

Сидоренко: главная задача хоккейной сборной – вернуться в элиту

Андрей Сидоренко Источник фото: Sputnik

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко считает своей главной задачей добиться возвращения команды в элитный дивизион мирового хоккея, откуда она влетела после прошлого чемпионата мира. Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске 30 июля.

По словам Андрея Сидоренко, задача вернуться в мировую хоккейную элиту "сложная, но мы будем бороться, чтобы ее выполнить", передает Sputnik.

Наставник белорусской сборной признал, что пока у него нет четкой системы, как решить поставленную задачу, но он планирует опираться на опытных хоккеистов и подтягивать молодых и делать ставку прежде всего на командную игру. "Когда мы вместе, невозможное возможно. Вот такой девиз должен быть", - заявил тренер.

Андрей Сидоренко возглавил сборную Беларуси по хоккею в июне. Следующий чемпионат мира пройдет в Астане с 28 апреля по 5 мая 2019 года.

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