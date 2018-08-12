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01. 08. 2018

Август в Беларуси начнется с жары

1 августа погоду Беларуси будет определять периферия антициклона с центром над Тверской областью России и теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу республики кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, юго-восточный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +24..+30°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

По данным Белгидромета, 2-3 августа погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь днем 3 августа в северо-западных районах республики скажется влияние фронтального раздела.

2 августа без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем +24..+29°С.

3 августа преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +25..+30°С.

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Беларусь
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