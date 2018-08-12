Белоруска Лапко победила на старте турнира в Сан-Хосе

Белорусская теннисистка Вера Лапко, занимающая 69-ю строчку мирового женского рейтинга, 31 июля успешно стартовала на турнире в американском Сан-Хосе, обыграв китаянку Чжан Шуай (32-й номер рейтинга WTA) - 7:6 (7:2), 6:0.
Следующей соперницей Веры Лапко станет Даниэль Роуз Коллинс (42) из США.
Ранее другая белоруска Виктория Азаренко (108) обыграла украинку Катерину Бондаренко (79). Во втором раунде она встретится с седьмой ракеткой планеты Гарбинье Мугурусой из Испании.
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