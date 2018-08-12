Анна Бонд решила пару месяцев побыть девочкой

Эпатажная белорусская телеведущая Анна Бонд в ближайшие пару месяцев захотела побыть девочкой.

В частности, она намерена отказаться от изматывающего спорта. «Буду заниматься йогой, много ходить пешком. Бассейн оставлю 1-2 раза в неделю, но в лайт режиме. Перейду на ПП в 1200 калорий», - отметила телеведущая.

«Уж больно сильно я себя измотала с подготовкой к Босфору (заплыву через пролив – Телеграф). Надо восстанавливаться», - добавила Анна Бонд.

