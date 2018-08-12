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01. 08. 2018

Анна Бонд решила пару месяцев побыть девочкой

Эпатажная белорусская телеведущая Анна Бонд в ближайшие пару месяцев захотела побыть девочкой.

В частности, она намерена отказаться от изматывающего спорта. «Буду заниматься йогой, много ходить пешком. Бассейн оставлю 1-2 раза в неделю, но в лайт режиме. Перейду на ПП в 1200 калорий», - отметила телеведущая.

«Уж больно сильно я себя измотала с подготовкой к Босфору (заплыву через пролив – Телеграф). Надо восстанавливаться», - добавила Анна Бонд.
 

Ближайшие пару месяцев хочу побыть девочкой! 👧🏻Отказаться от изматывающего спорта. Буду заниматься 👣 йогой, много ходить 🚶🏻‍♀️пешком. Бассейн 🏊🏻‍♀️ оставлю 1-2 раза в неделю, но в лайт режиме. Перейду на ПП в 1200 калорий. И др.. Уж больно сильно я себя измотала с подготовкой к Босфору. Надо восстанавливаться. К слову, уже начала. Уикенд в @chaletgreenwood и умиротворяющее спокойствие которое царит тут делают своё дело. И конечно мои спутники массажные коврики от 🌺@pranamateco у меня бирюзовый, но мечта в цвете чайная роза. Их как-то быстро разобрали. Тем не менее идеально дополняют мой релакс. P.s. Спасибо вам ещё раз, никогда не устану благодарить вас за поддержку 😘! Я только сейчас начинаю осознавать, какую работу я провернула за пол года, чтобы достичь цели. Ставьте и вы, ведь Босфор у каждого свой. Целую и люблю! ♥️ #аннабонд #relax #massage #happy #love

A post shared by Анна Бонд Anna Bond (@annabondarchuk) on

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- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

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