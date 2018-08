Анна Бонд решила пару месяцев побыть девочкой

Ближайшие пару месяцев хочу побыть девочкой! 👧🏻Отказаться от изматывающего спорта. Буду заниматься 👣 йогой, много ходить 🚶🏻‍♀️пешком. Бассейн 🏊🏻‍♀️ оставлю 1-2 раза в неделю, но в лайт режиме. Перейду на ПП в 1200 калорий. И др.. Уж больно сильно я себя измотала с подготовкой к Босфору. Надо восстанавливаться. К слову, уже начала. Уикенд в @chaletgreenwood и умиротворяющее спокойствие которое царит тут делают своё дело. И конечно мои спутники массажные коврики от 🌺@pranamateco у меня бирюзовый, но мечта в цвете чайная роза. Их как-то быстро разобрали. Тем не менее идеально дополняют мой релакс. P.s. Спасибо вам ещё раз, никогда не устану благодарить вас за поддержку 😘! Я только сейчас начинаю осознавать, какую работу я провернула за пол года, чтобы достичь цели. Ставьте и вы, ведь Босфор у каждого свой. Целую и люблю! ♥️ #аннабонд #relax #massage #happy #love

