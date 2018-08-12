Лента RSS
Подписаться на ленту
01 августа 2018, среда, 10:36
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
01. 08. 2018

200 тыс. акций обувного «Луча» передадут в собственность государства

Совет министров Беларуси постановил принять безвозмездно в 2018 году в республиканскую собственность 209 301 простую (обыкновенную) акцию Минского обувного ОАО "Луч" - управляющая компания холдинга "Обувь - "Луч", находящуюся в собственности Минска, номинальной стоимостью 12,91 рубля на общую сумму 2,7 млн рублей.

Об этом говорится в постановлении Совмина от 28 июля №570, которое официально опубликовано 1 августа на Национальном правовом интернет-портале.

Госкомитету по имуществу и Мингорисполкому поручено принять меры по реализации постановления.

Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.