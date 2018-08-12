200 тыс. акций обувного «Луча» передадут в собственность государства

Совет министров Беларуси постановил принять безвозмездно в 2018 году в республиканскую собственность 209 301 простую (обыкновенную) акцию Минского обувного ОАО "Луч" - управляющая компания холдинга "Обувь - "Луч", находящуюся в собственности Минска, номинальной стоимостью 12,91 рубля на общую сумму 2,7 млн рублей.

Об этом говорится в постановлении Совмина от 28 июля №570, которое официально опубликовано 1 августа на Национальном правовом интернет-портале. Госкомитету по имуществу и Мингорисполкому поручено принять меры по реализации постановления. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby