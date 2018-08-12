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01. 08. 2018

Лукашенко надеется на качественное повышение уровня отношений со Швейцарией

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил федерального президента Швейцарской Конфедерации Алена Берсе и граждан этой страны с Днем основания Конфедерации. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, общая заинтересованность двух стран в безопасности и стабильности в Европе, плодотворные двусторонние связи в различных отраслях создают благоприятные условия для активизации и качественного повышения уровня двухсторонних отношений.

Протокол об установлении дипломатических отношений между Беларусью и Швейцарией был подписан 10 февраля 1992 года. С 2007 года в Минске функционирует отделение посольства Швейцарии в Беларуси. А в марте 2010 года состоялось открытие почетного консульства Беларуси в Цюрихе. 

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