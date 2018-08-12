Убийцу двухлетней девочки в Слуцке признали вменяемым

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве двухлетней девочки и покушении на убийство ее брата в Слуцке 29 января. Девочка была обнаружена у себя дома в тяжелом состоянии со следами побоев. Несмотря на реанимационные мероприятия, она умерла на месте происшествия.

По данным следствия, 26-летний сожитель матери погибшей, неадекватно реагируя на детское поведение, нанес по различным частям тела девочки, в том числе в область жизненно-важных органов, не менее 190 ударов, а ее пятилетнему брату – не менее 50. А 27-летняя мать, имея возможность сообщить о необходимости помощи детям и пресечь противоправные действия сожителя, этого не сделала.

Мужчина обвиняется в покушении на убийство двух заведомо малолетних лиц и убийстве заведомо малолетнего с особой жестокостью, из хулиганских побуждений. Он заключен под стражу. Согласно судебной психолого-психиатрической экспертизе, в период совершения преступления он мог полностью сознавать значение своих действий и руководить ими.

Матери погибшей предъявлено обвинение в оставлении в опасности. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.