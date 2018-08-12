Слушания по делу о гибели Коржича начнутся 8 августа

Слушания уголовного дела о гибели осенью 2017 года 21-летнего солдата срочной службы в военной части под Борисовом Александра Коржича начнутся 8 августа. Об этом 1 августа на своей странице в Facebook рассказала пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.

смотрите также Дату разбирательства по факту смерти Коржича назначат со дня на день Судебное разбирательство начнет Минский областной суд в 11:00 в выездном судебном заседании в здании суда Московского района. Обвиняемыми по делу проходят трое военнослужащих, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.430 и ч.3 ст.455 Уголовного кодекса. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby