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01. 08. 2018

Слушания по делу о гибели Коржича начнутся 8 августа

Слушания уголовного дела о гибели осенью 2017 года 21-летнего солдата срочной службы в военной части под Борисовом Александра Коржича начнутся 8 августа. Об этом 1 августа на своей странице в Facebook рассказала пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.

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Судебное разбирательство начнет Минский областной суд в 11:00 в выездном судебном заседании в здании суда Московского района.

Обвиняемыми по делу проходят трое военнослужащих, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.430 и ч.3 ст.455 Уголовного кодекса.

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