Анжелика Агурбаш не может налюбоваться своим новым образом

Я не могу налюбоваться своим новым образом и отойти от зеркала! Ведь нереальное – не просто реально, оно восхитительно! Незабываемые эмоции, божественного перевоплощения, благодаря потрясающей команде @arthair_irinakayli. Бесконечно благодарю, Ирину Кайли за такой вклад в индустрию красоты! 😘✌❤💐 #Repost @arthair_irinakayli ・・・ Сегодня мы погрузились в шикарный творческий процесс с эффектной Анжеликой Агурбаш! ❤️Мастера #ArtHair полностью ушли в создание нового образа и получили удовольствие от работы с нашей яркой гостьей! 💎Успешная, обновлённая и невероятно красивая, Анжелика! 🌹Благодарных Вам поклонников и фееричных концертов! Ловите ноты вдохновения от прекрасного обновления!☀️ #наращиваниеволос #наращиваниеволосмосква #звездноенаращивание #наращиваниекапсульное #микрокапсульноенаращивание #микрокапсульноенаращиваниеволос #микрокапсулы #наращиваниенакороткиеволосы #длинныеволосы #славянскиеволосы #наращиваниелюкс #наращиваниепремиум #наращиваниесалон #кератин #spasalon #salonmoscow #hairextensions #hair #salonlux #salonhairе

