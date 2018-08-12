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01. 08. 2018

Анжелика Агурбаш не может налюбоваться своим новым образом

Белорусская певица, участница конкурса «Евровидение» Анжелика Агурбаш рассказала в Instagram о приступе нарциссизма.

«Я не могу налюбоваться своим новым образом и отойти от зеркала! Ведь нереальное – не просто реально, оно восхитительно! Незабываемые эмоции божественного перевоплощения», - отметила она. 

 

Я не могу налюбоваться своим новым образом и отойти от зеркала! Ведь нереальное – не просто реально, оно восхитительно! Незабываемые эмоции, божественного перевоплощения, благодаря потрясающей команде @arthair_irinakayli. Бесконечно благодарю, Ирину Кайли за такой вклад в индустрию красоты! 😘✌❤💐 #Repost @arthair_irinakayli ・・・ Сегодня мы погрузились в шикарный творческий процесс с эффектной Анжеликой Агурбаш! ❤️Мастера #ArtHair полностью ушли в создание нового образа и получили удовольствие от работы с нашей яркой гостьей! 💎Успешная, обновлённая и невероятно красивая, Анжелика! 🌹Благодарных Вам поклонников и фееричных концертов! Ловите ноты вдохновения от прекрасного обновления!☀️ #наращиваниеволос #наращиваниеволосмосква #звездноенаращивание #наращиваниекапсульное #микрокапсульноенаращивание #микрокапсульноенаращиваниеволос #микрокапсулы #наращиваниенакороткиеволосы #длинныеволосы #славянскиеволосы #наращиваниелюкс #наращиваниепремиум #наращиваниесалон #кератин #spasalon #salonmoscow #hairextensions #hair #salonlux #salonhairе

A post shared by АНЖЕЛИКА Агурбаш (@angelicaagurbash) on

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- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

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