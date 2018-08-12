В Беларусь не пустили «гендерно-небинарного, небелого человека с американским паспортом»

31 июля через белорусскую границу не пропустили Алок. «Алок — это гендерно-небинарный, небелый человек с американским паспортом», — отмечают в Facebook организаторы мероприятия Femme In Public, в котором планировалось участие Алок.

Как сообщает TUT.by со ссылкой на ЛГБТ-активистку Викториу Биран, Алок не пропустили через границу Беларуси на основании ст. 30 Закона Беларуси «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства», которая предусматривает запрет на въезд за нарушение таможенных правил, если иностранец объявлен персоной нон грата или если пребывание иностранца противоречит интересам национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан.

В посольстве США в Беларуси считают это «обычной процедурой», с которой они «ничего не могут сделать».

Между тем 26 июля в Беларусь не пустили польского католического священника Ришарда Уманского из Ченстоховы, который по безвизовому режиму пытался попасть в страну, не впустили в страну.

Священник направлялся в Беларусь в рамках безвизового режима, который охватывает западную часть Гродненской области, однако на пограничном пункте ему сообщили, что ему запрещен въезд в страну, сообщила Krynica.info председатель неофициального Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис.

По ее словам, Ришард Уманский ранее уже бывал в Беларуси, и проблем у него не было.