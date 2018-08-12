В Беларуси выросли пенсии и пособия на детей

С 1 августа в Беларуси увеличились пособия на детей и пенсии. Так, в связи с тем, что с 1 августа размер бюджета прожиточного минимума повысился до 213,67 рубля, вслед за ним повысились пособия при рождении детей, минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки и повышения к ним.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка вырастет до 2136,7 рубля, второго и последующих детей – 2991,38 рубля. Женщинам, вставшим на учет в женской консультации до 12-недельного срока беременности, выплатят единовременное пособие в размере 213,67 рубля.

Минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты составит 192,8 рубля. Социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства, вырастет до 235,04 рубля; лицам, достигшим возраста (мужчины - 65 лет, женщины - 60 лет) - 106,84 рубля в месяц. Доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим 75 лет, составят 44,07 рубля, 80 лет – 58,76 рубля.

Кроме того, президент Александр Лукашенко 17 июля распорядился повысить с 1 августа трудовые пенсии на 10%. В результате средний размер пенсии в республике поднимется до 364,2 рубля, пенсии по возрасту - 374,33 рубля.

Также с 1 августа в Беларуси пересмотрены пособия на детей в возрасте до трех лет, которые привязаны к средней зарплате по стране. Их размеры увеличатся от 17 до 21,8 рубля. В августе пособие на первого ребенка повысят до 329,04 рубля (увеличение на 17 рублей), на второго и последующих детей – до 376,04 рубля (на 19,4). На ребенка-инвалида до трех лет выплаты будут составлять 423,05 рубля в месяц (рост на 21,8 рубля).