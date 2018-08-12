Лукашенко требует собрать урожай «до зернышка»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 августа в ходе ознакомления с организацией уборки зерновых в Минском районе потребовал приложить максимум усилий, чтобы урожай в стране был как можно больше.

По его словам, в этом году из-за жаркой погоды во многих странах (Германии, Польше, Франции, Испании, России) ожидается очень большой недобор зерна. «И мы что-то потеряли, но не настолько: нас еще Господь пожалел», - сказал он, передает БелТА.

Поэтому, отметил президент, купить зерно за рубежом если и получится, то невысокого качества и по высокой цене.

«Поэтому максимум напряжения для того, чтобы собрать до зернышка», - сказал глава государства.