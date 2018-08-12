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01. 08. 2018

Житель Лепельского района угнал каток

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

Житель Лепельского района угнал каток для собственных хозяйственных нужд. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома. О катке милиции рассказала мать угонщика, поскольку дорожная техника застряла на въезде во двор.

Как установили милиционеры, 28 июля нетрезвый 58-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за угон, проник в дорожный каток ДУ-47Б, стоящий на ремонтируемом участке автодороги Большой Полсвиж-Черноручье, завел его и проехал около 500 метров до своего дома в деревне Малый Полсвиж.

Свой поступок он объяснил желанием разровнять и утрамбовать песок на въезде во двор. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК.

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