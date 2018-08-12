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01. 08. 2018

Кочанова назвала главные качества для госслужащего

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Человечность и высокий моральный облик - главные качества для госслужащего, заявила глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова 1 августа на встрече в Минске с представителями специальной группы резерва руководящих кадров от Брестской области.

По ее словам, для президента были подготовлены предложения по повышению престижа госслужбы. «Речь прежде всего идет о человеческих качествах, моральном облике», - сказала она, передает БелТА.

Если человек по своей натуре умеет работать с людьми, по-доброму к ним относится, то такой госслужащий, несомненно, состоится, уверена Наталья Кочанова. При этом она добавила, что госслужащие – это люди, которые выбрали делом своей жизни служение государству и людям.

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