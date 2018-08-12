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01. 08. 2018

В результате ДТП под Оршей сгорела женщина

Источник фото: tut.by

Под Оршей, в районе 175-го километра трассы М8, утром 1 августа столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и «Газель». В результате ДТП один человек погиб, еще два пострадали, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

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По информации ГАИ, водитель «Газели» при развороте не пропустил попутный Toyota, в результате внедорожник врезался в район топливного бака грузовика. После этого оба автомобиля загорелись.

Как сообщает БЕЛТА, водитель «Газели» и одна из пассажирок с ожогами тела различной степени тяжести были госпитализированы, вторая женщина сгорела на месте. Водитель и два пассажира Toyota не пострадали.

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