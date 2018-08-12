Лукашенко рассказал, как организовать работу комбайнеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 1 августа Минский район, подробно поинтересовался развитием сельхозпредприятий на территории области и района. Комментируя то, что некоторым сильным хозяйствам может не хватать собственных земель для производства необходимого количества комбикормов, он поручил проработать вопрос передачи таким организациям отстающих хозяйств, чтобы подтянуть уровень и их производств.

смотрите также Лукашенко требует собрать урожай «до зернышка» Кроме того, Александр Лукашенко обратил особое внимание на непростые условия работы механизаторов в жаркую погоду, сообщили в Администрации главы государства. По его словам, надо очень внимательно относиться к организации труда людей, и, если будет такая духота, то делать перерыв в середине дня, чтобы больше работы выполнять в утреннее и вечернее время. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby