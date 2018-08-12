Лукашенко: урожай будет меньше на 0,5 тонн по сравнению с 2017 годом

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 1 августа Минский район, заявил, что в нынешнем году урожай в Беларуси будет меньше на 0,5 тонн по сравнению с прошлогодним. Однако запасы зерна в стране составляют 1,5 млн тонн, отметил он, подчеркнув, что этого достаточно для производства молока, мяса, птицы и другого.

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«Поэтому тут нет никаких вопросов по поводу обеспеченности населения», - рассказал президент, сообщили в Администрации главы государства.

Президент также заявил, что развитие своего сельского хозяйства Беларуси обходится дешевле, чем импорт продовольствия. По его словам, один аграрий дает работу семи-восьми людям. "Если мы это прекратим, представьте: полстраны будет ходить без работы", - сказал он, добавив, что под сельское хозяйство во многом заточена и промышленность Беларуси.

С другой стороны, по его мнению, стоит вопрос: надо ли сегодня Беларуси производить значительно больше сельхозпродукции, чем сейчас. Александр Лукашенко отметил, что не будет «форсировать это, потому что продать тяжело», несмотря на попытки диверсификации экспорта, но «как только увидим, что надо больше, мы увеличим».