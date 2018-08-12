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02. 08. 2018

В Беларуси будет до 30 градусов тепла

Вентилятор в офисе Источник фото: РИА "Новости"

2 августа (четверг) погодные условия на территории Беларуси будет определять антициклон с центром над Смоленской областью. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная днем +25..+30°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

По данным Белгидромета, 3 августа (пятница) погодные условия в нашей стране будет в основном формировать область повышенного атмосферного давления, в дневные часы преимущественно в северо-западных регионах республики скажется влияние фронтального раздела.

Переменная облачность.Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11..+17°С, днем +25..+30°С.

4 августа (суббота) Беларусь окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря.

Переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, днем +24..+30°С.

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