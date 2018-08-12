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02. 08. 2018

БАТЭ обыграл ХИК и вышел в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Источник фото: БАТЭ

Футболисты борисовского БАТЭ пробились в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА, одолев по сумме двух встреч финский ХИК. Неделю назад соперники сыграли вничью 0:0, а 1 августа в Хельсинки чемпионы Беларуси выиграли со счетом 2:1.

На 21-й минуте мяч попал в цель после рикошета от капитана хозяев Рафиньи, а через 3 минуты точный удар нанес капитан гостей Игорь Стасевич. На исходе получаса игры Маштаг Якуби сократил разрыв в счете. После перерыва результат не изменился.

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов борисовчане сыграют с азербайджанским "Карабахом", который в ответном матче смог всухую обыграть албанский "Кукеси" – 3:0. Первая игра между БАТЭ и "Карабахом" состоится 7 августа, место ее пока не определено.

В прошлом сезоне "Карабах" сумел выйти в групповой раунд Лиги чемпионов, но выбиться в плей-офф клуб не смог.

 

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