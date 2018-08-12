Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 108-е место мирового женского рейтинга, вышла в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в американском Сан-Хосе.

В поединке второго раунда белоруска должна была встретиться с седьмой ракеткой планеты испанкой Гарбинье Мугурусой, но та снялась с турнира и соперницей Виктории Азаренко стала россиянка Анна Блинкова (101 место в рейтинге WTA), которая разгромно проиграла ей со счетом 6:1, 6:0.

За выход в полуфинал Виктория Азаренко сразится с американкой Даниэль Роуз Коллинс (42), выбившей из соревнований другую белоруску - Веру Лапко (69) - 6:1, 3:6, 6:1.

В парном разряде белоруска Арина Соболенко и американка София Кенин обыграли в 1/8 финала американо-парагвайский тандем в составе Ирины Фалькони и Вероники Сепеде - 6:4, 6:1.