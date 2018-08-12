09:46, 2 августа 2018

Лукашенко: живой я, не волнуйся

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки 1 августа в Минский район пошутил о состоянии своего здоровья. Соответствующий сюжет был показан в эфире телеканала «Беларусь 1». «Меня сутки назад похоронили», - отметил он, обращаясь к одному из представителей ОАО.

В ходе общения с журналистами на вопрос корреспондента телерадиокомпании «Мир», глава государства: «Живой я, не волнуйся». Также он посмеялся над заявлением о наличии у себя двойника и предложил себя пощупать.

Как сообщал Телеграф, украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили о госпитализации Александра Лукашенко, который якобы перенес инсульт. Журналисты обратили внимание, что президент Беларуси отказался от посещения ранее запланированных мероприятий: 26 июля он должен был посетить Гомель, туда прибыла охрана президента и журналисты, но сам глава государства там не появился.

Пресс-секретарь глава государства Наталья Эйсмонт опровергла слухи, назвав это сообщение «бредом».

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