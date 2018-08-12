Названа возможная причина провала моста на МКАД

Причиной аварийной ситуации на участке МКАД, на пересечении которого с Игуменским трактом произошел провал асфальтового покрытия, могла стать ошибка в проектировании при реконструкции путепровода в 2001 году. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».
Сейчас на участке закрыто движение как на самом путепроводе, так и под ним. Также изменено движение общественного транспорта.
Специальная комиссия после получения точных расчетов проведет обсуждение для принятия каких-либо решений на основе полученных данных.
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