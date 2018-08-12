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02. 08. 2018

Названа возможная причина провала моста на МКАД

Источник фото: ГАИ Минска

Причиной аварийной ситуации на участке МКАД, на пересечении которого с Игуменским трактом произошел провал асфальтового покрытия, могла стать ошибка в проектировании при реконструкции путепровода в 2001 году. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

смотрите также Из-за провала на МКАД изменяется движение автобусов

Сейчас на участке закрыто движение как на самом путепроводе, так и под ним. Также изменено движение общественного транспорта.

Специальная комиссия после получения точных расчетов проведет обсуждение для принятия каких-либо решений на основе полученных данных.

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