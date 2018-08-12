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02. 08. 2018

Белорусские клубы проведут ответные матчи квалификации Лиги Европы

Фото: Sputnik

Три белорусских футбольных клуба проведут 2 августа ответные встречи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

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Минское "Динамо" в 19:00 примет дома словацкий клуб "Дунайска Стреда". В первой встрече минчане одержали победу со счетом 3:1. В случае успеха по сумме двух матчей бело-синие в третьем раунде встретится с российским "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

Брестское "Динамо" в 20:15 в Афинах начнет игру против греческого "Атромитоса", который неделю назад обыграли со счетом 4:3. Если им удастся победить по сумме двух встреч, то в следующем раунде они сыграют с победителем пары "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Аполлон" (Кипр).

А солигорский "Шахтер" в 21:45 в Познани встретится с польским "Лехом". На своем поле горняки сыграли с ничейным счетом 1:1. Победитель этой пары затем встретится с бельгийским клубом "Генк".

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