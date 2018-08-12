Беларусь и Иран договорились об обмене нефти на оборудование

Беларусь и Иран договорились о бартерной сделке "нефть на оборудование". Об этом заявил иранский посол в Минске Мостафа Овейси на встрече послов Ирана с руководителями Фонда исламской революции Mostazafan.

По его словам, стороны договорились об обмене нефтепродуктов на промышленную технику, сообщает иранское агентство Mehr News Agency. Другие подробности сделки, в том числе объемы и начало бартерных поставок, не сообщаются. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby