На МКАД установили временную опору для поддержки лопнувшей балки

Чтобы не допустить обрушения лопнувшей балки на МКАД в районе Лошицы, установлена временная металлическая опора. Об этом рассказала исполняющий обязанности директора "Горавтомоста" Александр Анциперович.

смотрите также Названа возможная причина провала моста на МКАД По его словам, данная мера временная, передает БелТА. 2 августа в Мингорисполкоме запланировано совещание, на котором будет выработан план действий. Пока же работники "Горавтомоста" демонтируют перекрывающее ограждение. Движение по путепроводу организовано по внешнему кольцу. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby