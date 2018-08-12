На МКАД установили временную опору для поддержки лопнувшей балки

Чтобы не допустить обрушения лопнувшей балки на МКАД в районе Лошицы, установлена временная металлическая опора. Об этом рассказала исполняющий обязанности директора "Горавтомоста" Александр Анциперович.
По его словам, данная мера временная, передает БелТА.
2 августа в Мингорисполкоме запланировано совещание, на котором будет выработан план действий. Пока же работники "Горавтомоста" демонтируют перекрывающее ограждение. Движение по путепроводу организовано по внешнему кольцу.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость