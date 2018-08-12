Лента RSS
Подписаться на ленту
02 августа 2018, четверг, 12:01
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
02. 08. 2018

На МКАД установили временную опору для поддержки лопнувшей балки

Чтобы не допустить обрушения лопнувшей балки на МКАД в районе Лошицы, установлена временная металлическая опора. Об этом рассказала исполняющий обязанности директора "Горавтомоста" Александр Анциперович.

смотрите также Названа возможная причина провала моста на МКАД

По его словам, данная мера временная, передает БелТА.

2 августа в Мингорисполкоме запланировано совещание, на котором будет выработан план действий. Пока же работники "Горавтомоста" демонтируют перекрывающее ограждение. Движение по путепроводу организовано по внешнему кольцу.

Это Интересно
Авто
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.