В Пинске поезд сбил на станции велосипедиста

Дизель-поезд Брест-Лунинец днем 1 августа сбил пожилого велосипедиста в Пинске. Об этом сообщил официальный представитель управления Следстенного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

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Около 12:20 на железнодорожной станции пинчанин 1950 года рождения, имеющий проблемы со слухом, ехал на велосипеде по перрону у полотна. Когда он свернул на пешеходный настил, чтобы переехать на другую сторону, от станции отправился поезд, который и травмировал велосипедиста.

Пострадавший госпитализирован и находится в реанимации.