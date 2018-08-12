Август в Беларуси будет близким к климатической норме

Август в Беларуси будет теплым, близким к климатической норме. Об этом сообщила замначальника Белгидромета Светлана Кузьмич на пресс-конференции 2 августа в Минске. По ее словам, температурный фон будет примерно на градус выше нормы.

Осадки тоже будут соответствовать норме, проходить они будут локально, кратковременно, передает «Советская Белоруссия». Между тем в последней декаде августа прогнозируются большие контрасты температур между регионами Беларуси. На юго-западе будет жарко, а на северо-востоке – 11-18 градусов днем. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby