Беларусь увеличила импорт нефти из России

Беларусь в январе-мае 2018 года импортировала из России 7,56 млн тонн нефти, что 2,7% больше, чем в январе-мае 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета. В стоимостном выражении импорт нефти вырос на 37,6% до 2,83 млрд долларов при среднеконтрактной цене 373 доллара за тонну (рост на 32,7%).

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Беларусь экспортировала 677,4 тыс. тонн нефти собственной добычи (рост на 0,3%) при средней цене 481 доллар за тонну (рост на 33,7%). В стоимостном выражении экспорт нефти собственной добычи вырос на 34,1% до 326,2 млн долларов.

Экспорт нефтепродуктов увеличился на 16% до 5,7 млн долларов тонн. В страны СНГ (в основном в Россию и на Украину) было поставлено 1,34 млн тонн нефтепродуктов (сокращение на 28,3%), в страны дальнего зарубежья – 4,36 млн тонн (рост на 33,2%). В стоимостном выражении экспорт вырос на 33,5% до 2,84 млрд долларов.

Среднеконтрактная цена экспорта нефтепродуктов составила 499 долларов за тонну (рост на 15,1%), в том числе в страны СНГ - 619 долларов за тонну (рост на 22,5%), дальнего зарубежья - 462 доллара за тонну (рост на 16,2%).

Также Беларусь ввезла 1,89 млн тонн нефтепродуктов (рост на 61,9%) на 721,4 млн долларов (рост в 1,9 раза) по средней цене 382 долларов за тонну (рост на 15%). Импорт нефтепродуктов из России в стоимостном выражении вырос на 88,6% до 677,6 млн долларов и составил 94% от всего объема импорта нефтепродуктов.

Импорт природного газа из России увеличился на 3,5%, до 8,8 млрд кубометров. Цена импорта газа снизилась на 8,8% до 132 долларов за 1 тыс. кубометров. В стоимостном выражении импорт газа снизился на 5,6% до 1,17 млрд долларов.

Беларусь ввезла сжиженного газа 218,2 тыс. тонн (рост на 22,4%) при средней цене 388 долларов за тонну (рост на 9,9%). Импорт сжиженного газа увеличился на 30,9% до 82,4 тыс. тонн (37,8% всего объема импорта). Стоимостной объем экспорта сжиженного газа из Беларуси увеличился на 46,9% до 128,7 млн долларов.