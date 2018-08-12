В Гомельском кинотеатре горела электропроводка

В кинотеатре имени Калинина в Гомеле утром 2 августа произошло возгорание электропроводки. Об этом сообщили в Гомельском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение об инциденте поступило спасателям около 11:00 в связи с тем, что в стене одного из помещений горела скрытая электропроводка. К моменту прибытия сотрудников МЧС все работники покинули здание, а посетителей в нем и не было.

По предварительной версии, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки.