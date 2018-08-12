Алена Ланская вступилась за веснушки

Белорусская певица, участница «Евровидения» Алена Ланская рассказала в Instagram о том, что подверглась критике за наличие веснушек.
«Мол, веснушки на моем теле - это неэстетично и отвратительно. Безусловно, каждому своё. И в принципе, мне ничем не мешаю они. Даже наоборот, веснушки бывают только у настоящих блондинов и солнечных людей. Уверена, что настоящее счастье точно уж не в веснушках», - ответила она злопыхателям.
И в поддержку своих слов привела фотографии других веснушчатых знаменитостей: Линдси Лохан, Эммы Уотсон, Джулианы Мур и других.
Меня тут недавно раскритиковали , что мол , веснушки на моем теле -это неэстетично и отвратительно. Безусловно, каждому своё . И в принципе , мне ничем не мешаю они. Даже наоборот , веснушки бывают только у настоящих блондинов и солнечных людей. Уверена , что настоящее счастье точно уж не в веснушках😀 Проясним ситуацию 🙏🏻А как вы относитесь к данному проявлению природы ? #аленаланская #веснушки
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