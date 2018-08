Алена Ланская вступилась за веснушки

Меня тут недавно раскритиковали , что мол , веснушки на моем теле -это неэстетично и отвратительно. Безусловно, каждому своё . И в принципе , мне ничем не мешаю они. Даже наоборот , веснушки бывают только у настоящих блондинов и солнечных людей. Уверена , что настоящее счастье точно уж не в веснушках😀 Проясним ситуацию 🙏🏻А как вы относитесь к данному проявлению природы ? #аленаланская #веснушки

