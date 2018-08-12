В МНС рассказали, что ждать от нового Налогового кодекса

В Налоговом кодексе Беларуси с 2019 года предлагается множество новшеств. О самых важных предлагаемых изменениях рассказала замминистра по налогам и сборам Элла Селицкая. Так, по ее словам, один из главных акцентов - доступность изложения норм Налогового кодекса, чтобы они были понятны для всех плательщиков, в том числе для физлиц.

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О взыскании налогов

Касательно порядка взыскания налогов, проект предусматривает новый порядок приостановления операций по счетам плательщиков. Если сегодня у субъекта образуется задолженность по платежам в бюджет, то со следующего дня налоговый орган должен приостановить его операции по счетам. В законопроект заложен совершенно новый механизм: если плательщик добросовестный, но в силу каких-то причин у него образовалась текущая задолженность, а до этого он в течение полугода исполнял свои обязательства добросовестно, то налоговый орган даст ему дополнительно 10 рабочих дней для устранения налогового нарушения. В случае устранения операции по его счетам приостанавливаться не будут.

Если же плательщик допускал задолженность, но постоянно погашал ее до первого числа месяца, следующего за месяцем образования задолженности, налоговый орган даст ему 5 рабочих дней для устранения нарушений

Но если плательщик постоянно допускает нарушения налогового законодательства, является систематическим должником по платежам в бюджет, то к нему будет применяться существующий механизм, операции будут приостановлены.

Что касается начисления пеней, то сегодня при проверках зачастую бывает ситуация, когда сумма доначисленного налога не обременительна для плательщика, но поскольку проверка проводится за много лет, пеня может быть гораздо больше суммы доначисленного налога. Законопроект предусматривает, что пеня не должна быть больше, чем сумма доначисленного налога.

Обжалование решений налоговых органов

Также пересматривается зачет возврата налогов. В декрете №7 установлен общий период проведения проверок по налоговым вопросам в 5 лет. В связи с этим планируется отойти от норм, по которым возврат налогов осуществляется, если прошло не более 3 лет с момента его уплаты. С 1 января 2019 года предлагается этот срок увеличить до 5 лет.

Запланированы и новые подходы в порядке обжалования решений налоговых органов по результатам проверок или действий или бездействия их должностных лиц. Сегодня, чтобы обжаловать результаты проверки, нужно обратиться сначала в городскую или областную инспекцию и только потом - в министерство. С 2019 года предоставляется плательщику право изначально направить свою жалобу тому органу, которому он больше доверяет.

Уплата налогов

В Особенной части Налогового кодекса предусматривается сближение по налогу на прибыль бухгалтерского и налогового учета через устранение временных различий в признании отдельных видов доходов и расходов. Также плательщикам дается право на увеличение инвестиционного налогового вычета. Если это здание, сооружение, то сегодня он предоставляется в размере 10%, а с 2019 года будет 15%, если это иные основные средства, транспортные средства, то вместо 20% будет 30%.

Также значительные корректировки произойдут для ИП - плательщиков единого налога, которые смогут выбирать режим налогообложения. Если сегодня вид деятельности подпадает под уплату единого налога, то плательщик обязан уплачивать только этот налог. Но с 2019 года можно будет самому выбрать оптимальный налоговый режим: подоходный налог, УСН или единый налог.

Что касается определения величины налогового обязательства, то сегодня Налоговый кодекс устанавливает базовые максимальную и минимальную ставки в зависимости от того, где ИП занимается деятельностью. Местные советы определяют его конкретный размер с учетом особенностей местности. При этом на практике бывают ситуации, что в областном центре ставка может быть выше или на уровне Минска, хотя в регионах не такая бойкая торговля и не такая активная деятельность. Поэтому предлагается установить отдельную ставку для Минска, областных центров, других населенных пунктов, а местным советам позволить уменьшать их, но не более чем вдвое.

Физлица с 2019 года смогут обращаться для подачи налоговой декларации по подоходному налогу, за админпроцедурами в любую налоговую на территории Беларуси (сегодня нужно идти в инспекцию, где состоишь на учете). И налоговый орган сам будет взаимодействовать с другой инспекцией, например, чтобы вернуть физлицам денежные средства.

Ставки налогов

Кроме того, запланированы изменения по налогу на прибыль. Если предприятие не распределяет прибыль, а оставляет ее у себя для развития производства и делает это на протяжении трех лет, то ставка налога на дивиденды будет взиматься в размере не 12% (как сейчас), а 6%. Если прибыль не распределяется на протяжении 5 лет - тогда ставка налога на прибыль составит 0%. Сделано это для привлечения новых инвестиций.

По налогу на недвижимость и по земельному налогу предусматривается уход от повышенных ставок налогов, когда они взимаются за нецелевое использование, несвоевременный возврат земельного участка, за самовольный захват земли, за неэффективно используемое или неиспользуемое здание или сооружение. Сегодня за это в НК установлена 10-кратная ставка налогов. Предлагается уйти от этого, как и от двукратной ставки налога на недвижимость, если вводится сверхнормативный объект строительства.

«Повышения налогов не предусматривается, это однозначно», - подчеркнула Элла Селицкая.

Вместе с тем произойдет индексация ставок налогов в рублях. Так, в 2019 году ставки будут проиндексированы на прогнозный показатель инфляции - 5,3%.

Льготы

В общей части кодекса в статье, которая регулирует порядок предоставления налоговых льгот, предусмотрена их классификация. Льготы разбиты на три категории. Это социальные льготы (чтобы удешевить стоимость, например, социально значимых товаров), системные льготы (для функционирования отдельных сфер, отраслей и секторов экономики), стимулирующие льготы (для стимулирования отдельных отраслей, отдельных категорий плательщиков).

Для стимулирующих льгот установят оценку их эффективности. Каждые три года их пересматривать. Если будет признано, что льгота эффективна, то она продлевается на более длительный период времени. Если льгота не дала никакого эффекта для предприятия, отрасли или экономики в целом, то будет предложено отменить или изменить ее. Порядок оценки эффективности льготы определит правительство.

Отмена сборов

Помимо всего прочего, законопроектом предлагается отменить сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования.

Что касается акцизной политики, то никаких глобальных новшеств не планируется. Также на следующий год не предусматривается индексация крепких алкогольных напитков, а также пива, вин крепленых. Акцизы на этот вид продукции будут сохранены на уровне 2018 года. Предусматривается индексация ставок акциза на табачные изделия на 15% в связи с международными обязательствами Беларуси в рамках ЕАЭС. А из-за налогового маневра в России, предусмотрено снижение на 25% ставок акцизов на автомобильное топливо.

Дедолларизация

В рамках дедолларизации экономики с 2019 года исчислять земельный налог будут без влияния изменений курса иностранных валют. Сегодня налог на землю (для общественно-деловой и производственной зон) рассчитывается, исходя из кадастровой оценки в долларах. С 2019 года кадастровая стоимость всех земель будет определена в рублях.

Также в отношении налога на добычу полезных ископаемых ставки тоже не будут устанавливаться в долларах, а исключительно в рублях.

Исключения - госпошлина для лиц, которые должны уплатить ее из-за рубежа.